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        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak

        Bolu'da, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:30 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:30
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        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak
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        Bolu'da, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Bolu Belediye Başkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, geçen 5 yılda Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehri olduğu belirtildi.

        Bolu'nun temiz kalması yönünde de kararlı olunduğu vurgulanan paylaşımda, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu konu hakkında yaptığı değerlendirme videosu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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