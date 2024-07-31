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        Göynük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:11
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        Göynük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Göynük-Himmetoğlu köyü yolunda seyreden İsmail B. (76) idaresindeki 14 AD 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölücekova köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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