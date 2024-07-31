Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı

Çalışmada, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan S.O, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan S.A. ve "Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan D.Y. yakalandı.

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