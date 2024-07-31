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        Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı

        Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:45
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        Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı
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        Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bir binanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybeden A.Ö, 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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