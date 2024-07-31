Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı
Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.
Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.
Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bir binanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybeden A.Ö, 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
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