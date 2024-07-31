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        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldü

        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:55
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        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldü
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        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Susuzkınık köyünün çıkışında bulunan çeşmeden traktöre bağlı tankere su doldurmaya çalışan Fikriye A. (70), kıyafetini ve kolunu traktörün şaftına kaptırdı.

        Traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadını gören yakınları traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Fikriye A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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