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        Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:23
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        Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Işık Kaan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncunun futbola Galatasaray altyapısında başladığı aktarıldı.

        Arslan'ın; Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK kulüplerinde kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

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