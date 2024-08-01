Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı

Arslan'ın; Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK kulüplerinde kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Işık Kaan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncunun futbola Galatasaray altyapısında başladığı aktarıldı.

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