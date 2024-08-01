MİL Diyanet-Sen üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın paylaşımına tepki

MİL Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentin eğitim performansıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadelerini protesto etti.

Bolu Belediyesi binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan MİL Diyanet-Sen İl Başkanı Hüseyin Bayram, Özcan'ın, kente atanan milli eğitim müdürlerinin başarısız olduğunu ifade etmeye çalışırken, Türkiye'nin manevi mihmandarı din görevlilerini üzecek şekilde ifadeleri ne için kullandığını merak ettiklerini belirtti.