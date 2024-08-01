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        MİL Diyanet-Sen üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın paylaşımına tepki

        MİL Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentin eğitim performansıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadelerini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:10
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        MİL Diyanet-Sen üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın paylaşımına tepki
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        MİL Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentin eğitim performansıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadelerini protesto etti.

        Bolu Belediyesi binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan MİL Diyanet-Sen İl Başkanı Hüseyin Bayram, Özcan'ın, kente atanan milli eğitim müdürlerinin başarısız olduğunu ifade etmeye çalışırken, Türkiye'nin manevi mihmandarı din görevlilerini üzecek şekilde ifadeleri ne için kullandığını merak ettiklerini belirtti.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve din gönüllüsü imam hatiplerin, halkın milli ve manevi değerlerini korumasında önemli görevler üstlendiğini söyleyen Bayram, şunları kaydetti:

        "Milletine hizmet etmeye kendini adamış fedakar, cefakar imam kardeşlerimize dil uzatılmasına izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Tanju Özcan, milletimizin manevi önderi imam hatiplerimizden derhal özür dilemelidir. Sendika olarak kurumumuza ve kurumumuzun çalışanlarına karşı yapılmak istenen itibar suikastina asla sessiz kalmayacağız."

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