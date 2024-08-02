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        Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:36
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        Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.R'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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