Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.R'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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