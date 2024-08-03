Bolulu dağcılar Ağrı, Cilo ve Kaçkar dağlarına tırmandı

Sami Gülen, Nurhan Cengiz ve Şennur Yıldırım'ın 5 günlük tırmanışla 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktıkları aktarılan açıklamada, Cemal Akgül'ün 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne ve Gül Zaim'in 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı'na tırmandıkları kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, temmuz ayı faaliyetleri kapsamında 5 dağcının Türkiye'nin en yüksek dağlarına tırmandığı belirtildi.

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi dağcıların, Türkiye'nin en yüksek dağlarına tırmandığı bildirildi.

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