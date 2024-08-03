Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Nallıhan istikametine seyreden O.Y. idaresindeki tırın önüne bir anda tilki çıktı. Sürücünün tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu tır kontrolden çıktı.

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