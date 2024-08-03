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        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:03
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        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına devrildi.

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Nallıhan istikametine seyreden O.Y. idaresindeki tırın önüne bir anda tilki çıktı. Sürücünün tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu tır kontrolden çıktı.

        Köprüden düşen tır dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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