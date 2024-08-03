Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar A.Ö. ve S.Ç'yi Gerede Devlet Hastanesi, B.K.I, F.K.I, M.I. ve E.H.I'yı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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