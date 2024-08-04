Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

        Bolu'da saat 07.31'te 3,9 ve saat 07,34'te 3,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da saat 07.31'te 3,9 ve saat 07,34'te 3,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 07.31'de merkeze bağlı Mesciçele ve 07.34'te merkeze bağlı Çukurören köyleri merkez üssü olan 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde sarsıntıların yaşandığı bildirildi.

        Deprem dolayısıyla kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Bolu, Kocaeli ve Karabük'te Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikast protest...
        Bolu, Kocaeli ve Karabük'te Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikast protest...
        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi
        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi
        Bolulu dağcılar Ağrı, Cilo ve Kaçkar dağlarına tırmandı
        Bolulu dağcılar Ağrı, Cilo ve Kaçkar dağlarına tırmandı
        Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil aydınlatma direği ve ot...
        Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil aydınlatma direği ve ot...
        Bolu Dağı Tüneli'nin kapanmasıyla otoyol ve D-100 geçişinde araç yoğunluğu...
        Bolu Dağı Tüneli'nin kapanmasıyla otoyol ve D-100 geçişinde araç yoğunluğu...