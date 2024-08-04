Bolu'da 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Bolu'da saat 07.31'te 3,9 ve saat 07,34'te 3,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 07.31'de merkeze bağlı Mesciçele ve 07.34'te merkeze bağlı Çukurören köyleri merkez üssü olan 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde sarsıntıların yaşandığı bildirildi.

Deprem dolayısıyla kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.