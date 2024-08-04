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        Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam, evinin bahçesinde yaralı bulundu

        Bolu'da yakınlarının haber alamadığı 82 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:53
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        Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam, evinin bahçesinde yaralı bulundu
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        Bolu'da yakınlarının haber alamadığı 82 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde yaralı halde bulundu.

        Civril Mahallesi 1303. Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Mecit Gülen'den (82) haber alamayan yakınları, eve geldi. Bahçe kapısından içeri girdiklerinde Gülen'i girişte yaralı gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Gülen'in, evinin bahçesindeki çatıyı tamir etmek için kurduğu iskeleden düştüğünü değerlendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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