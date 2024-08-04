Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünün çalışma için ulaşıma kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünün çalışma için ulaşıma kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım için 31 Temmuz’da başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar sebebiyle Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluşuyor.

        Trafiğe girmemek için otoyoldan daha erken çıkan sürücüler, Bolu kent merkezi, Gölköy Kavşağı, Yumrukaya Kavşağı kesimlerinde de sıkışıklığa neden oluyor.

        Kara yolunun Kaynaşlı Gişeleri’nden otoyola giren araçlar ise yollarına sorunsuz şekilde devam ediyor.

        Zaman zaman arıza yapan araçlar ya da yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle durma noktasına gelen ulaşım, ekiplerin müdahalesiyle normale dönüyor.

        Karayolları ve polis ekipleri, güzergahtaki belirli noktalarda hazır bekletiliyor.

        Ekipler, sürücülere hatalı sollama yapmamaları, takip mesafesine uymaları ve uzun süre araç kullanmamaları uyarısında bulunuyor.

        Ailesiyle Rize'den İstanbul'a giden Ahmet Hamdi Yılmaz, "Normalde otoyolu sürekli kullanıyoruz ama çalışma nedeniyle bu yola girdik. Burada yoğunluk var ve yavaşladık." dedi.

        Giresun'dan İstanbul'a giden Aydın Yılmaz da yolda yoğun trafik olduğunu belirterek, "Bayağı yavaş ilerliyor. Büyük ihtimalle hafta sonu olması dolayısı ile memleketine gidenler, tatile gidenlerin dönüşünden dolayı kalabalık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam, evinin bahçesinde yaralı bulundu
        Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam, evinin bahçesinde yaralı bulundu
        Bolu'da 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
        Bolu'da 3,9 ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
        Bolu, Kocaeli ve Karabük'te Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikast protest...
        Bolu, Kocaeli ve Karabük'te Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikast protest...
        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi
        Mudurnu'da tilkiye çarpmamak için manevra yapan tır dere yatağına devrildi
        Bolulu dağcılar Ağrı, Cilo ve Kaçkar dağlarına tırmandı
        Bolulu dağcılar Ağrı, Cilo ve Kaçkar dağlarına tırmandı