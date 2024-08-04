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        Bolu'da müştemilatta başlayarak ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'da müştemilatta başlayan ağaçlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:06
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        Bolu'da müştemilatta başlayarak ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bolu'da müştemilatta başlayan ağaçlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak üzerinde Şerafettin Konuk'a ait müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Bölgede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında müştemilat kullanılamaz hale gelirken bölgedeki ağaçların büyük kısmı yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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