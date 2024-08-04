Bolu'da müştemilatta başlayarak ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
Bolu'da müştemilatta başlayan ağaçlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'da müştemilatta başlayan ağaçlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak üzerinde Şerafettin Konuk'a ait müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında müştemilat kullanılamaz hale gelirken bölgedeki ağaçların büyük kısmı yandı.
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