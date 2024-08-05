Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün tünel tüpünün uzatılması ve derz yenileme çalışmaları için kapatılması nedeniyle araçların D-100 kara yoluna yönlendirilmesi sonucu dün yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Karayolları 41. Şube Şefliği'nde ulaşıma kapatılan yoldaki tedbirlerle ilgili Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, emniyet, jandarma ve karayolları yetkilileri, trafikte yaşanan aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ulaşımın rahat ve güvenli şekilde sağlanması adına neler yapılabileceği konusundaki önerileri dinleyen Kılıç, gazetecilere, 31 Temmuz ile 19 Eylül tarihleri arasında, 67 metre tünel uzatma ve 4 adet derz değişimi çalışmasının yapılacağını hatırlattı.

Kılıç, otoyolun Abant-Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul istikametinin şu anda kapalı olduğunu belirterek, "3 şerit İstanbul yolu istikametindeki araç trafiği D-100'e Abant Kavşağı'ndan itibaren verildi. D-100'de de bildiğiniz üzere 2 şeridimiz var. Böylece İstanbul istikametine ilerleyen 5 şerit 2 şeride düşmüş oluyor. Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yoğunluğun, tatile gidenlerin mesaiye başlamak için İstanbul'a dönüş yaptığı pazar günü arttığına işaret eden Kılıç, "Yoğunluktan dolayı otoyol üzerinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyruğun sıfırlanması gecenin 03.00'ünü buldu. Yani dün 16.00'dan bugün 03.00'e kadarki yoğunluğu hep beraber yaşadık. Araç geçişi dün itibariyle 24 saatlik dilimde 46 bin oldu. Bu süre zarfında karayolları, jandarma ve emniyet görevlileri sahadaydı. Yoğunluğu azaltmak için çok büyük gayret içerisinde oldular." şeklinde konuştu.