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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:55
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki B 9152 TE plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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