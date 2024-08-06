Bolu'da çıkan yangında ahır ve odunluk zarar gördü
Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Bürnük köyünde yaşayan Sabahattin Kelebek'e ait odunlukta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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