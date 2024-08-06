Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çıkan yangında ahır ve odunluk zarar gördü

        Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çıkan yangında ahır ve odunluk zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bürnük köyünde yaşayan Sabahattin Kelebek'e ait odunlukta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Otoyolda, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
        Otoyolda, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şato villalara ABD'li yatırımcı; turizme kazandırılacak
        Şato villalara ABD'li yatırımcı; turizme kazandırılacak
        Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden besin zehirlenmelerinde "çapraz bulaşma" uyarı...
        Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden besin zehirlenmelerinde "çapraz bulaşma" uyarı...
        Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin...
        Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin...
        Bolu Dağı Tüneli kapandı; D-100'den bir gecede 46 bin araç geçti
        Bolu Dağı Tüneli kapandı; D-100'den bir gecede 46 bin araç geçti