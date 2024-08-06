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        Bolu'da ATV ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

        Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:53
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        Bolu'da ATV ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Köroğlu Mahallesi Köroğlu Sokak'ta ilerleyen Yusuf Çetin G. idaresindeki 14 ACR 679 plakalı motosiklet ile ara sokağa girmeye çalışan Batuhan Arda Y'nin kullandığı 34 EFO 186 plakalı ATV çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü yola savrulurken ATV kullanıcısı kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çetin G. yoğun bakıma alındı.

        Batuhan Arda Y. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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