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        Bolu'da sondaj ekibiyle köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde su tespiti için sondaj çalışması yapan ekip ile köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:21
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        Bolu'da sondaj ekibiyle köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde su tespiti için sondaj çalışması yapan ekip ile köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Gerede Belediye Başkanlığı ilçeye yeni su kaynaklarının kazandırılması için çeşitli bölgelerde tespit çalışması başlattı.

        Yünlü Yaylaları mevkisinde taşeron firma tarafından sondaj yapıldığı sırada bölgedeki yaylaları kullanan köylülerden bir grup iddiaya göre çalışmayı engellemeye çalıştı.

        Sondaj yapan M.B. ve R.B. ile köy sakinleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sondaj yapan 2 kişi ile 4 köy sakini yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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