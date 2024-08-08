Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 07 BOS 420 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 14 AE 833 plakalı otomobil Tokadi Hayreddin Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan A.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada hafif yaralanan A.A, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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