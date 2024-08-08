Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 4 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 29 Temmuz- 5 Ağustos'ta çalışma yürüttü.

        Çalışmada, "konutta veya eklentililerinde yağma" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 16 ay hapis cezasıyla aranan G.Ö. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Bolu'daki Yeniçağa Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
        Bolu'daki Yeniçağa Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Milyonluk ceza kesilen beyaz et firması, gizli hatla dereyi kirletmeye deva...
        Milyonluk ceza kesilen beyaz et firması, gizli hatla dereyi kirletmeye deva...
        Yaylada su sondajı kavgası: 6 yaralı
        Yaylada su sondajı kavgası: 6 yaralı
        Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi
        Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi
        Bolu'da baraj gölündeki "hayalet ağlar" toplandı
        Bolu'da baraj gölündeki "hayalet ağlar" toplandı