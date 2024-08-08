Bolu'da 4 firari hükümlü yakalandı
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 29 Temmuz- 5 Ağustos'ta çalışma yürüttü.
Çalışmada, "konutta veya eklentililerinde yağma" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 16 ay hapis cezasıyla aranan G.Ö. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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