Bolu'da 4 firari hükümlü yakalandı

Çalışmada, "konutta veya eklentililerinde yağma" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 16 ay hapis cezasıyla aranan G.Ö. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

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