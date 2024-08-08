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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya'nın karşılaşması Bolu, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:47 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:47
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekrandan izlendi.

        Bolu Kent Meydanı'nda, vatandaşların voleybol maçını izleyebilmesi için Bolu Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, milli takıma destek verdi.

        Vatandaşlar, milli takımın aldığı sayılar karşısında heyecanlanırken, kaybettiği sayılarda ise üzüntü yaşadı.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da karşılaşmanın bir bölümünü vatandaşlarla takip etti.

        Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki sahilde belediye tarafından dev ekranda, sporseverler Türkiye'nin İtalya ile oynadığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yarı final maçını izledi.

        Millilerin maç heyecanına ortak olan vatandaşlar, karşılaşma boyunca kadın milli takımına destekte bulundu.

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, tarihi yarı final heyecanını Kent Meydanı ve İzmit Belediyesi önünde kurulan dev ekranlar karşısında yaşadı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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