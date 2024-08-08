Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, tarihi yarı final heyecanını Kent Meydanı ve İzmit Belediyesi önünde kurulan dev ekranlar karşısında yaşadı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki sahilde belediye tarafından dev ekranda, sporseverler Türkiye'nin İtalya ile oynadığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yarı final maçını izledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da karşılaşmanın bir bölümünü vatandaşlarla takip etti.

Bolu Kent Meydanı'nda, vatandaşların voleybol maçını izleyebilmesi için Bolu Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekrandan izlendi.

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