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        Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:43
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        Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK'de forma giyen Enes Alıç'ın geçici transferi konusunda bir yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

        Futbol hayatına Anamur Belediyespor'da başlayan 26 Ağustos 1999 doğumlu futbolcunun Buca Geliştirme Spor ile profesyonelliğe geçiş yaparak, Bucaspor 1928 ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydiği kaydedildi.

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