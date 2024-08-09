Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti

Futbol hayatına Anamur Belediyespor'da başlayan 26 Ağustos 1999 doğumlu futbolcunun Buca Geliştirme Spor ile profesyonelliğe geçiş yaparak, Bucaspor 1928 ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydiği kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK'de forma giyen Enes Alıç'ın geçici transferi konusunda bir yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

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