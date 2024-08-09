Boluspor forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı transfer etti

Kariyerinde Fiorentina, Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve Kopenhang takımlarında forma giyen Babacar’ın oynadığı takımlara 118 gol, 18 asist katkısının olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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