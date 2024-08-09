Boluspor forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol hayatına Senegal'de US Rail takımında başlayan 17 Mart 1993 doğumlu futbolcunun 2007 yazında İtalya'nın Pescara takımı altyapısına transfer olduğu belirtildi.
Kariyerinde Fiorentina, Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve Kopenhang takımlarında forma giyen Babacar’ın oynadığı takımlara 118 gol, 18 asist katkısının olduğu ifade edildi.
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