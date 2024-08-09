Mudurnu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Dereçetinören köyünde ormanlık alandan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.