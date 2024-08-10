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        Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesildi

        Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:58
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        Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesildi
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        Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimlerde Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bir beyaz et firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı tespit edildi.

        Firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesen ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Aynı firmaya, 30 Temmuz'da dereyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 7 Ağustos'ta ise atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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