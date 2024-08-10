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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Petrolspor'un Bolu kampını ziyaret etti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Batman Petrolspor takımına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:12
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Petrolspor'un Bolu kampını ziyaret etti
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Batman Petrolspor takımına ziyarette bulundu.

        Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Şimşek, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor'un otelde süren Bolu kampını ziyaret etti.

        Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Şimşek, daha sonra takımın antrenmanını izledi.

        Bakan Şimşek ve beraberindekiler, futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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