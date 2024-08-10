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        Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:04
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        Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

        Sürmeli köyü yakınında bulunan tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevrede bulunan tarlalar ile köy mezarlığına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Mudurnu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

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