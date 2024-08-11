Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da köylüler kirliliğin yaşandığı Büyüksu Deresi'nin temizlenmesi için eylem yaptı

        Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da köylüler kirliliğin yaşandığı Büyüksu Deresi'nin temizlenmesi için eylem yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

        Derenin geçtiği köyde yapılan eyleme MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP İlçe Başkanı Selami Taşdöven, AK Parti, CHP ve MHP'li belediye meclis üyeleri de destek verdi.

        Burada konuşan Milletvekili Akgül, son günlerde ekiplerin, dereyi pisleten fabrikalara karşı yoğun denetim yaptığını söyledi.

        Yetkililerin neredeyse her gün farklı saatlerde denetim gerçekleştirdiğini anlatan Akgül, "Özel sektörümüzün şöyle yaptığı bir üçkağıtçılık var burada. Bunlar öyle bir sistem yapmış ki gece saatlerinde kimsenin ruhu duymadan arıtmaya girmeden pisliğini suya salıyor. Bu yıl hiç olmadığı kadar bir denetleme başladı. Eğer ekiplerin geleceğinden haberdar olurlarsa da ekiplerin tespit edemeyeceği sistem yapmışlar. Ama şu anda tüm yetkililer yaptığı denetimlerde bunları gördü, tespit edildi." diye konuştu.

        Akgül, bölgedeki fabrikaların arıtma sistemlerini tamamlayarak devreye sokması gerektiğini vurgulayarak, Bolu Belediyesinin de mevcut arıtma sisteminin kapasitesini büyütmesi gerektiğini kaydetti.

        - "Sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor"

        Çatakören köyü muhtarı Selim Arslan da derenin bu kadar kirli olmasına sebep olanlara haklarını helal etmediklerini, ileride yaşanabilecek insan ve hayvan zehirlenmelerine karşı yetkilileri şimdiden uyardıklarını, bu konuda siyasilerden destek beklediklerini söyledi.

        Arslan, Büyüksu Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi malzeme konusu olmasını istemediklerini belirterek, buranın temizlenmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirdi.

        Çocukken yüzmeyi bu derede öğrendiğini anlatan Yazıören köyü muhtarı Abdullah Özkan ise "Bu su temiz olduğunda 15 yaşlarımızdaydık. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki balıkları görüyorduk. Bizden önceki nesil bu suda yüzmeyi öğrendi. Şu an bu suda bırakın canlı yaşamasını, mandalar bile serinlemek için girmiyor. Bu suyla mecbur sulama yapıyoruz. Ama yapılan sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.

        Derenin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, eylemin ardından dağıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda son 11 günde Büyüksu Deresi'ne atık bıraktığı tespit edilen 3 beyaz et firmasına toplam 12 milyon 763 bin lira idari para cezası kesilirken, Bolu Belediyesine de atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen su, çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği için 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verilmişti. Ayrıca, sorumlular hakkında işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine...
        Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine...
        Mengenli aşçı, baba yadigarı demirci dükkanı için 23 yıllık mesleğini bırak...
        Mengenli aşçı, baba yadigarı demirci dükkanı için 23 yıllık mesleğini bırak...
        Kampa geldikleri karavanları devrilen çift yaralandı
        Kampa geldikleri karavanları devrilen çift yaralandı
        Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi
        Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi
        Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi başladı
        Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi başladı
        Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü