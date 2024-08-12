Bolu'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Sami Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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