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        Bolu'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da, köprüden su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:50
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        Bolu'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bolu'da, köprüden su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Güney Çevre Yolu'nda seyreden Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 8 metre yükseklikten su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan babası Ali Rıza Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bartın'da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Sami Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ali Rıza Uçar'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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