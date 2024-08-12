Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden B.Ş. idaresindeki 68 ACF 527 plakalı tır, 100. Yıl köyü yakınlarında demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tırdan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Otomobil, köprüden uçtu; baba öldü, oğlu yaralı
        Otomobil, köprüden uçtu; baba öldü, oğlu yaralı
        Bolu'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler, Bolu'nun doğal güzellikl...
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler, Bolu'nun doğal güzellikl...
        Boluspor - Iğdır FK: 0-1
        Boluspor - Iğdır FK: 0-1
        Bolu'da köylüler kirliliğin yaşandığı Büyüksu Deresi'nin temizlenmesi için...
        Bolu'da köylüler kirliliğin yaşandığı Büyüksu Deresi'nin temizlenmesi için...
        Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine...
        Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine...