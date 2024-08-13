Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı

Bu kapsamda gölde ve çevresinde yapılan denetimlerde tespit edilen balık ağları temizlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gölköy Barajı'nda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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