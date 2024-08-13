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        Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı

        Bolu'da baraj gölünden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:34
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        Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı
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        Bolu'da baraj gölünden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gölköy Barajı'nda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gölde ve çevresinde yapılan denetimlerde tespit edilen balık ağları temizlendi.

        Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" topladı.

        Kaçak ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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