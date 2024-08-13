Bolu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güvenlik görevlileri tarafından araç içinden çıkartılan sürücü Ekrem A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede bulunan bir fabrikanın güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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