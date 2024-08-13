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        Bolu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:31
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        Bolu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Mudurnu-Bolu kara yolunda seyreden Ekrem A. idaresindeki 14 DP 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğancı mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Ağacın üzerine devrilmesi sonucu araçta yangın çıktı.

        Bölgede bulunan bir fabrikanın güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

        Güvenlik görevlileri tarafından araç içinden çıkartılan sürücü Ekrem A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
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