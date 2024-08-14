Mudurnu'da anıt ağacın bakımı yapıldı

Ağaçta tehlike arz eden kuru ve hastalıklı dalları temizleyen ekipler, ilaçlanan ağacın kök çevresini çapalayarak gübre takviyesi yaptı.

Musalla Mahallesi Muhtarlığının talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarihi çınar ağacında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Musalla Mahallesi'nde bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı, 2016 yılında koruma altına alındı.

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