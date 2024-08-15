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        Bolu'da çevreyi kirleten firmaya ceza

        Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 1 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:55
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        Bolu'da çevreyi kirleten firmaya ceza
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        Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 1 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi için denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, Doğancı köyü mevkisindeki bir patates fabrikasından çıkan atık suyun arıtılmadan dereye akıtıldığı belirlendi.

        Firmaya 1 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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