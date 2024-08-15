Bolu'da çevreyi kirleten firmaya ceza

Firmaya 1 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi için denetim gerçekleştirdi.

Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 1 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

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