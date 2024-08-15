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        Gerede'de çıkan anız yangınları söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 köyde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:53
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        Gerede'de çıkan anız yangınları söndürüldü
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 köyde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Çayören köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay yerine gelen Vali Yardımcısı ve Gerede Kaymakam Vekili Fatih Damatlar ile Gerede İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tursunbek, çalışmaları takip etti.

        Çayörengüney köyünde de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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