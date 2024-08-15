Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile 2 dozer ve helikopterler sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

        Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

        - Vali Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.

        Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

        "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

        Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.

        Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

        Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Ormanda 3 köpek ölü bulundu
        Ormanda 3 köpek ölü bulundu
        Gerede'de çıkan anız yangınları söndürüldü
        Gerede'de çıkan anız yangınları söndürüldü
        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da orman yangını
        Bolu'da orman yangını
        Atıklarını dereye boşaltan patates firmasına ceza
        Atıklarını dereye boşaltan patates firmasına ceza