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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan, Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:13
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan, Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz." dedi.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

        Polat, gazetecilere, bölgenin yangına riskli alan kategorisinde bulunmadığını, ağaç türleri itibarıyla yangına dirençli olduğunu belirterek "Buna rağmen bu boyutta bir yangının çıkıyor olması, iklim değişikliği gerçeğinin ne boyutlara gelebileceğini bize gösteriyor. Yangının başlangıç saatinden itibaren yoğun bir şekilde gerek Orman Genel Müdürlüğümüz unsurları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleri ve personeliyle koordine olarak çok etkin bir şekilde bu büyük yangına karşı mücadele verdik." diye konuştu.

        Yangın alanının çok geniş olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

        "Geldiğimiz nokta itibarıyla 30 kilometre çevresi olan bir alanın orta açıklığının tamamen yandığı, yüksek enerjiyle yanarak herhangi bir unsur bırakmadan yandığı görülmektedir. Buraya 11 helikopter sevk edilmiş durumda. Bunların bir kısmı havada çalışıyor, bir kısmı su alma aşamasında. 648 personelimiz gerek Bolu bölgemizden gerekse Türkiye'nin değişik bölgelerinden sevk edilmiş durumda. 7 iş makinemiz bunlar orman teşkilatının, onun dışında DSİ ve diğer kurumlarımızın iş makineleri de çalışmaktadır. 118 arazözümüz sevk edilmiştir."

        Polat, sabaha kadar çalışan personelin yerine yeni ekibin yolda olduğunu aktararak "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz. Çeperlerinde yüksek enerji devam ediyor. Fakat o noktalarda özel tedbirler alarak iş makinalarımızla vaziyet ediyoruz. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin Umurlar köyünü en fazla tehdit edebilecek yerlerden biri. Burası dahi boşaltılmamıştır henüz." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldığını belirten Polat, "Boşaltılma yapılan köyler var. O devam ediyor fakat bunlar tedbir amaçlı. Yani köyün herhangi bir unsurunun yandığı vaki değildir şu anda." dedi.

        Polat, yangının Bolu'nun en büyük yangını olduğunun değerlendirildiğini aktararak "Ancak bu kesin metrajın, 'kontrol altına alındı' denildikten sonra ölçülmesiyle ortaya çıkacak. Bu çok önemli bir kavram; yanan alan kavramı. Orman hukukunda anayasal olarak korunmakta olan bu alanların yandıktan sonra farklı bir işleme tabi tutulamayacağı gibi bir düzen var. O yüzden haritalandırılarak hukuki olarak tespit edildiği için afaki bir şekilde tahmini bir şekilde açıklayamayız. Bunu bilimsel yöntemlerle ölçerek tespit ediyoruz. Şu anda bini (hektar) geçmiş olma ihtimali yüksek maalesef." diye konuştu.

        - "Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var"

        Bolu Valisi Erkan Kılıç da tedbir amaçlı boşaltılan yerleşim yerlerinin olduğunu dile getirerek "Yaşlılar ve kadınlar 281 kişi yakınlarının yanına gittiler. Komple boşaltılan bir köyümüz yok. Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var. Onların bir kısmı da gün ağarınca evlerine gelmişlerdir." dedi.

        Kılıç, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin en ufak bir ihtimal görüldüğünde tahliye kararı verilebileceğini aktararak "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sadece geçici bir tedbir olarak akşam yakınlarının yanına yerleşen 281 vatandaşımız oldu. Bolu'nun geçmişinde 900 hektarlık bir yangın yok. Geçen yıl 200 hektarın üzerinde Gerede'de bir yangınımız oldu ama bu Bolu'da en büyük yangın şimdiye kadar, öyle görünüyor." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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