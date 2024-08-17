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        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 45 saattir müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:38
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        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 45 saattir müdahale ediliyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor.

        Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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