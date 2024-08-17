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        AFAD gönüllüsü adliye personeli eğitim ve tatbikatlarla olası afetlere müdahaleye hazır

        ZAFER GÖDER - Adalet Bakanlığı tarafından afetlerde görev almak için kurulan Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimine bağlı faaliyet gösteren Bolu Adliye Personeli Arama Kurtarma Ekibi, tatbikat ve eğitimlerle olası afetlere müdahaleye hazır hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:07
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        AFAD gönüllüsü adliye personeli eğitim ve tatbikatlarla olası afetlere müdahaleye hazır
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        ZAFER GÖDER - Adalet Bakanlığı tarafından afetlerde görev almak için kurulan Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimine bağlı faaliyet gösteren Bolu Adliye Personeli Arama Kurtarma Ekibi, tatbikat ve eğitimlerle olası afetlere müdahaleye hazır hale geldi.

        Bolu Adliyesinde görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, teknisyen, mübaşir ve hizmetli personelinden oluşan 27 kişilik ekip, AFAD gönüllüsü olarak olası deprem, sel, su baskını, yangın gibi afetlerde görev almak için belirli zamanlarda eğitim gördü.

        Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle ekipman, kişisel koruyucu donanımlar ile 4x4 özellikli araç alan ekip üyeleri, Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde arama kurtarma, ilk yardım, psikososyal destek eğitimlerine katılarak kendilerini geliştirdi.

        AFAD tarafından düzenlenen "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi"ni de tamamlayan ekip, aldıkları teorik bilgiyi tatbikatla pekiştirdi.

        Ekip, AFAD yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Düzce merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından harekete geçti.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü olan ekip lideri Mustafa Kemal Köseler başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılmasının ardından adliye bahçesindeki malzeme konteynerinden arama kurtarma faaliyetinde kullanılacak ekipmanlar araçlara yüklenerek bölgeye intikal edildi.

        Burada AFAD yetkililerinden bilgi alan ekip, enkazda yapılan çalışmada bir yaralıya ulaştı.

        Personelin kırıcı delici matkap, kesme ayırma makinesi ve motorlu testere kullanarak ulaştığı yaralı, ilk müdahalenin ardından sedyeyle bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşınmasının ardından tatbikat tamamlandı.

        AFAD tarafından düzenlenen sınavı başarıyla geçen ekip akredite oldu. Ekip, olası afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak.

        - "6 Şubat depremlerinde acı da olsa bir tecrübe edindik"

        Ekip lideri Mustafa Kemal Köseler, AA muhabirine, AFAD koordinesinde eğitimlerini tamamlayarak hafif kentsel arama akreditasyonu aldıklarını söyledi.

        Olası afete müdahale için 4x4 araç ve diğer donanımlarıyla hazır beklediklerini aktaran Köseler, "6 Şubat depremlerinden önce yine AFAD koordinesinde gönüllülük kapsamında bir eğitim almıştık. 6 Şubat depremlerinde acı da olsa bir tecrübe edindik. Lojistik olarak destek vermek zorunda kaldık. O zaman gerekli donanımlarımız yoktu. Alandan döndüğümüzde daha profesyonel bir ekip kurmamız icap etti. Bunun üzerine de Bakanlığımız ve Valiliğimizle hareket ederek adliye arama kurtarma ekibini oluşturduk. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.​​​​​​​

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