Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Bolu'daki orman yangınını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'daki orman yangınını helikopterle havadan inceledi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, helikopterle bölgede inceleme yaptı. Polat'a, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de eşlik etti.