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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:30
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi.

        Polat, Dedeler köyündeki İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi.

        Polat, çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içindeki farklı bölgelerde yerleşim yerleri, ticari müesseseler, fabrikalar ve tesisler bulunan bir alandan bahsettiğini dile getirdi.

        Bunların işlerini zorlaştıran unsurlar olduğunu ve yangını söndürme süresini uzatan sebeplerin de başında geldiğini belirten Polat, "Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibarıyla bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın sönümlenmiş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmış ve oralarda kümelendirilmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen bir ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz." diye konuştu.

        - "Hava aracı eksikliği varmış gibi oluşturulan spekülasyonlar doğru değil"

        Bir basın mensubunun "Hava araçlarının su temini noktasında bir sorun yaşanıyor mu?" sorusuna karşılık Polat, hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşanmadığını, su kaynağının bölgeye çok yakın olduğunu söyledi.

        Sünnet Göleti'nden su temin ettiklerini, bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, bölgede geniş yüzeyi olan bir su kaynağı bulunmadığı için uçak yerine sadece helikopter desteği verebildiklerini ifade etti.

        Polat, başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğinin 3 gün içinde değişik sayılarda devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunları ikmal ihtiyaçları ve çalışma saati ihtiyaçları, gece çalışıp çalışmama gibi kısıtlarından dolayı devamlı havada göremiyor olabilirsiniz. Bu da bazı spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda yangın alanının çok geniş olması, birbirinden farklı ve birbirini görmeyen alanların bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiparane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımıyla tabii çalışamayacak. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar yer yer."

        - "Hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir"

        "Yangın herhangi bir yerleşim yerine sıçradı mı?" sorusu sorulan Polat, yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Şunu kesin söyleyebilirim, hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır çünkü amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da başarılı olduk çok şükür. Evlerine dönmeleriyle ilgili konularda Sayın Valimiz de burada Valilikle yapacağımız toplantılarda karar verilecektir." diye konuştu.

        Vali Erkan Kılıç da bazı medya kuruluşlarında yer alan "Göynük'te evlerin yandığı, ağır hasarlı evlerin bulunduğu, çok sayıda hayvanın telef olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

        Şu an zarar gören ev bulunmadığını belirten Kılıç, "Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tüm tedbirler alınmış, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettikleri gibi her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarmamız, AFAD'ımız, orman personeli, her tarafı sıkı tutuyoruz şu anda. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede bu yangını tamamen kontrol altına alırız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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