Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi.

Polat, Dedeler köyündeki İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Polat, çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içindeki farklı bölgelerde yerleşim yerleri, ticari müesseseler, fabrikalar ve tesisler bulunan bir alandan bahsettiğini dile getirdi.

"Yangın herhangi bir yerleşim yerine sıçradı mı?" sorusu sorulan Polat, yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Şunu kesin söyleyebilirim, hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır çünkü amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da başarılı olduk çok şükür. Evlerine dönmeleriyle ilgili konularda Sayın Valimiz de burada Valilikle yapacağımız toplantılarda karar verilecektir." diye konuştu.

Vali Erkan Kılıç da bazı medya kuruluşlarında yer alan "Göynük'te evlerin yandığı, ağır hasarlı evlerin bulunduğu, çok sayıda hayvanın telef olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

Şu an zarar gören ev bulunmadığını belirten Kılıç, "Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tüm tedbirler alınmış, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettikleri gibi her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarmamız, AFAD'ımız, orman personeli, her tarafı sıkı tutuyoruz şu anda. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede bu yangını tamamen kontrol altına alırız." dedi.