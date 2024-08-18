Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 71 saattir müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Bölgede görev yapan 1357 personelle yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çalışmalara Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

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