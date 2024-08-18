Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, 72 saat sonra kontrol altına alındı.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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