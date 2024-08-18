Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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