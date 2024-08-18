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        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:31
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        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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        Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.

        Bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.

        Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

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