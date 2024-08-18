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        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:00
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        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Otoyolda Ankara istikametine seyreden Celal K. idaresindeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, Köroğlu rampaları mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mecbure K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mecbure K'nin cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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