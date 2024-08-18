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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 289 sorti yapıldı

        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden helikopterler 289 sorti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:31
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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 289 sorti yapıldı
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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden helikopterler 289 sorti yaptı.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesinin desteğiyle çeşitli illerden gelen orman ekibi, AFAD, itfaiye, DSi ve İl Özel İdaresi ekipleri, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerden oluşan 1543 kişinin müdahalesiyle yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alındı.

        Çalışmalarda yer alan helikopterler de 289 sorti yaparak alevlere 775 ton su attı.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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