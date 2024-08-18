Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 289 sorti yapıldı

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesinin desteğiyle çeşitli illerden gelen orman ekibi, AFAD, itfaiye, DSi ve İl Özel İdaresi ekipleri, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerden oluşan 1543 kişinin müdahalesiyle yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alındı.

Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden helikopterler 289 sorti yaptı.

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