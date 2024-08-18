Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dönmeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakıllar köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak köyü Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

        Yangının, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 72 saat sonra kontrol altına alınmasıyla köylerine geri dönmeye başlayan vatandaşlar, yanlarına aldıkları eşyalarını evlerine yerleştiriyor.

        Ayvatlar Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Babacan, hayatında hiç böyle bir şey görmediğini dile getirdi.

        Yangını Allah'ın izni ve devletin gücü sayesinde atlattıklarını vurgulayan Babacan, "Devlet, bekçisi, askeri bekledi, bekliyor. Biz terk ettik. Motorumuzu, değerli eşyalarımızı aldık. Yolun diğer tarafına gittik. Orada elektrik olmayınca yaylaya çıktık. Motoru, eşyaları bıraktık. Bolu'ya gittik." diye konuştu.

        Babacan, iki gece Bolu'da kaldıklarını anlatarak, "Şimdi geldik evimize, eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Bir can ve mal kaybımız yok. Hiç böyle bir şey görmedim, bu bir felaket." dedi.

        - "Allah kimseye göstermesin bu acıyı, kolay değil"

        Aynı mahallede oturan 74 yaşındaki Hanife Fidan ise bölgede geçirdikleri ikinci yangın olduğunu söyledi.

        Evlerinden korkuyla çıktıklarını anlatan Fidan, şöyle devam etti:

        "Komşumuzun, dayımızın evine gittik. Çok baktılar bize, yollamak istemiyorlardı. 'Duramayacağız.' dedik, geldik. Allah kimseye göstermesin bu acıyı, kolay değil. Karşı dağdan çok ateş yükselince kocama, 'Artık gittik, yandık.' dedim. Abdest aldım, namaz kıldım, dua ettim. 'Allah'ım evlerimizi kurtarsınlar, geriye evimize dönelim.' dedim. Başka ne yapabilirim, dua ettim sürekli."

        Evlerine yeniden kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Fidan, "Yine devletimizin çabasıyla kurtulduk. Gelip de söndürmeselerdi nasıl kurtulurduk?" ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"

        Benzer Haberler

        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...
        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
        Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altında (4)
        Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altında (4)
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınına ilişkin açıklama:
        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınına ilişkin açıklama: