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        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:11
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        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Helikopterler, ekiplerin ulaşamadığı alanlarda soğutma yaparken bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

        Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli 17 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmiş, A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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